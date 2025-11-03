11:23
Происшествия

Сильное землетрясение в Афганистане — 7 погибших, около 150 раненых

Сегодня утром в северной части Мазари‑Шарифе (Северный Афганистан) произошло землетрясение магнитудой 6,3.

По информации агентства Reuters, погибли по меньшей мере 7 человек, еще около 150 получили ранения.

По данным Геологической службы Афганистана, эпицентр находился приблизительно в 28 километрах от Мазари-Шарифа, гипоцентр — на глубине 28 километров. Штатное население города оценивается в 523 тысячи человек.

Сейсмические волны ощущались и за пределами Афганистана: в соседних странах — Таджикистане и Узбекистане. В Душанбе жители отметили сильные и продолжительные толчки, в Сурхандарьинской области РУз сила составила около 5 баллов, в Ташкенте — 2-3 балла.

На месте происшествия продолжаются работы по спасению, первичной медицинской помощи и оценке ущерба. Ведется сбор информации о количестве разрушенных зданий, пострадавших районах и возможных вторичных толчках. 
