Происшествия

Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС

С начала 2025 года на территории города Ош зарегистрировали 65 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, наибольшее количество случаев приходится на жилой сектор — 28 пожаров произошло именно в домах, еще 33 случая связаны с неправильным использованием электроприборов. 

В целях профилактики пожаров сотрудники Ошского городского управления МЧС проводят подворовые обходы, в ходе которых обследовали 4 тысячи 211 домов.

Во время мероприятий разъяснительную работу провели среди 15 тысяч 888 граждан, которым напомнили основные правила пожарной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348066/
