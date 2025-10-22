С начала 2025 года на территории города Ош зарегистрировали 65 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, наибольшее количество случаев приходится на жилой сектор — 28 пожаров произошло именно в домах, еще 33 случая связаны с неправильным использованием электроприборов.

В целях профилактики пожаров сотрудники Ошского городского управления МЧС проводят подворовые обходы, в ходе которых обследовали 4 тысячи 211 домов.

Во время мероприятий разъяснительную работу провели среди 15 тысяч 888 граждан, которым напомнили основные правила пожарной безопасности.