Происшествия

В собственность государства вернули пансионат «Маринка» в Нарынской области

Государству возвращен земельный участок площадью 12 гектаров (пансионат «Маринка»), расположенный в туристической зоне в Нарынской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отмечается, что в 1965 году этот земельный участок, относившийся к Государственному лесному фонду Джумгальского района, временно передан Мин-Кушскому заводу «Оргтехника» под строительство туристической базы. Там построен пансионат для работников предприятия.

ГКНБ
Фото ГКНБ

После развала СССР инфраструктура пансионата разрушена, а завод «Оргтехника» в 1995-м реорганизован в ОАО.

По данным ГКНБ, в 2008 году, несмотря на условия о временном пользовании, земельный участок пансионата без соответствующих документов переписан на ОАО «Оргтехника».

Теперь участок передан на баланс Мин-Кушского айыльного аймака Джумгальского района.

В ГКНБ напомнили, что ранее на баланс государства уже возвращен ряд участков ОАО «Оргтехника»: пионерский лагерь «Дружба», участок ТЭЦ, территория завода и бывшей АЗС, библиотека. Общая площадь возвращенного недвижимого имущества ОАО «Оргтехника» составила 18,48 гектара. 
