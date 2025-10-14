12:26
Происшествия

В Иссык-Атинском районе задержан подозреваемый в сбыте гашиша

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в организации канала поставки и сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, согласно поступившей оперативной информации, житель Иссык-Атинского района и его окружение наладили устойчивый канал поступления гашиша и марихуаны с целью дальнейшего сбыта.

Факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района, после чего возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлен и задержан гражданин С.А., 1965 года рождения.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в сбыте гашиша

При обыске в его доме обнаружили и изъяли пакет с веществом весом 158,03 грамма. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество оказалось смолой каннабиса (гашишем).

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
