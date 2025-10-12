18:15
Происшествия

Не теряйте бдительности! Новую схему с логотипом Нацбанка придумали мошенники

Новую схему с логотипом Национального банка Кыргызстана придумали мошенники. Регулятор призывает граждан быть бдительными и предупреждает о новой схеме мошенничества в Telegram с использованием поддельных документов.

В сообщении говорится о распространении мошеннических схем в мессенджере Telegram, в частности через ботов «Гулдари | Мамлекеттик жардам» (@Guldari_kredit_bot) и «Гулдари | Социалдык кредит» (@credit_guldari_bot).

«Мошенники, используя поддельные документы с логотипом Нацбанка, убеждают пользователей взять кредиты, применяя различные манипуляции», — отметил регулятор.

НБ КР просит граждан не доверять подобным сообщениям и не переводить деньги незнакомым. В случае сомнений рекомендуется проверять информацию только через официальные источники.

Помните, что Нацбанк страны никогда не направляет официальные документы через мессенджеры, не обслуживает физических лиц и не требует перевода средств.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и обратитесь в правоохранительные органы, призывает Нацбанк.
