Происшествия

В Жайылском районе задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

В Жайылском районе Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Как отмечается, 6 сентября в заброшенном доме на улице Лермонтова в Кара-Балте найдено тело С.М., 1977 года рождения, с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

Следствие установило, что накануне потерпевший находился в компании неустановленного мужчины азиатской внешности и употреблял алкогольные напитки. В результате оперативной работы полиция выявила К.А., 1992 года рождения, ранее судимого за аналогичные преступления. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В рамках уголовного дела назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы. Расследование продолжается.
