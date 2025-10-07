В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла

В Хорватии гадюка умерла от отравления алкоголем после того, как укусила пьяного прохожего. Об этом пишет местный портал News Bar.

42-летний Штеф Радулич возвращался домой после деловой встречи. Мужчина был пьян. Он не заметил гадюку и подошел к ней слишком близко. Змея сразу укусила прохожего. Радулич почувствовал резкую боль, посмотрел вниз и увидел рептилию.

По словам мужчины, змея вела себя странно, выглядела вялой, шаталась и дважды ударилась головой о дерево. Радулич взял гадюку и понес ее к ветеринару, но она умерла.

Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови змеи составил 5,1 грамма, что является смертельной концентрацией для вида. Ветеринарный врач Мате Дрнич отметил, что такой показатель алкоголя недопустим для гадюк и ведет к необратимым последствиям.

На организм Штефа Радулича яд змеи не повлиял. Медики предположили, что алкоголь нейтрализовал токсин. Мужчина заявил, что теперь просит врача выслать официальное подтверждение о спасении благодаря алкоголю, чтобы прекратить споры с женой.