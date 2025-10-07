17:19
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Происшествия

Двойное убийство в «Ак-Ордо»: милиция распространила фоторисунок подозреваемого

Милиция распространила фоторисунок подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло 3 октября в жилмассиве «Ак-Ордо».

В пресс-службе МВД отмечают, что розыск преступника продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в органы правопорядка. Анонимность гарантируется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов, расположенных в жилмассиве «Ак-Ордо» по улице Ынтымак, произошло убийство. На видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружена его кепка.

Неизвестный проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346316/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве «Ак-Ордо» произошло убийство. МВД разыскивает подозреваемого
Правозащитники бьют тревогу: нужна нацпрограмма по защите женщин и детей
Убийство гражданина Кыргызстана раскрыли в России
«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры
МВД возбудило уголовное дело в отношении лжебрата убитой на Иссык-Куле девушки
Подозреваемый в убийстве девушки на Иссык-Куле ранее дважды был осужден — ВС КР
В МВД выявили автора ложных сведений по делу погибшей девочки
Подробности жестокого убийства несовершеннолетней на Иссык-Куле раскрыло МВД
На Иссык-Куле изнасиловали и убили девушку. Подозреваемый задержан
Кыргызстанца, до смерти избившего в РФ писательницу, приговорили к 12,5 года
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;рынке и&nbsp;в&nbsp;парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
МВД: Задержаны лица, находившиеся в&nbsp;международном розыске по&nbsp;линии Интерпола МВД: Задержаны лица, находившиеся в международном розыске по линии Интерпола
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
7 октября, вторник
17:13
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символо...
17:02
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева
17:00
Двойное убийство в «Ак-Ордо»: милиция распространила фоторисунок подозреваемого
16:58
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
16:53
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше