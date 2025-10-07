Двойное убийство в «Ак-Ордо»: милиция распространила фоторисунок подозреваемого

Милиция распространила фоторисунок подозреваемого в двойном убийстве, которое произошло 3 октября в жилмассиве «Ак-Ордо».

В пресс-службе МВД отмечают, что розыск преступника продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в органы правопорядка. Анонимность гарантируется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября в одном из домов, расположенных в жилмассиве «Ак-Ордо» по улице Ынтымак, произошло убийство. На видеозаписях, изъятых с камер наблюдения, зафиксирован подозреваемый, а на месте обнаружена его кепка.

Неизвестный проник в дом и убил мужчину 1991 года рождения и его сестру 1989 года рождения.