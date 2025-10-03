В новой мошеннической схеме используют документы за подписью главы Нацбанка

Национальный банк предупредил об очередной схеме мошенников. Для убедительности они демонстрируют документы с поддельной подписью председателя Национального банка Кыргызстана.
«Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам! Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках», — заявили в НБ КР.
- Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и срочно обратитесь в правоохранительные органы.
Номер общественной приемной Национального банка — 0312610486.