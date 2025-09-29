13:08
Происшествия

В Джалал-Абадской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника ГКНБ

В селе Бек-Абад Сузакского района задержан гражданин А.А., который представлялся сотрудником ГКНБ Кыргызстана и мошенническим путем завладел деньгами местных жителей. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, злоумышленник убеждал граждан, что средства якобы необходимы для оказания «финансовой помощи» органам ГКНБ. Для убедительности ссылался на свои мнимые связи с высокопоставленными чиновниками, а при отказе возвращать долг оказывал давление на потерпевших, демонстрируя поддельное удостоверение сотрудника госкомитета.

Во время задержания в автомобиле мужчины обнаружили удостоверение сотрудника МВД России и другие предметы, имитирующие принадлежность к силовым структурам.

ГКНБ просит граждан, которые могли пострадать от действий А.А., обращаться по телефону доверия управления ГКНБ по Джалал-Абадской области — 0995012210 (WhatsApp).

В ведомстве подчеркнули, что органы госбезопасности не занимаются сбором денег у граждан и призвали не доверять мошенникам, прикрывающимся именем спецслужб.
