Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана. Об этом сообщает МЧС РК.

По его данным, подземные толчки силой 2 балла зафиксированы в Жамбылской области в селе Кордай. Напомним, эпицентр землетрясения находился в КР.

Как уточнили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, магнитуда землетрясения оценивается в 4 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагался на территории КР, в 60 километрах к востоку от села Нижняя Серафимовка, в 6 километрах к северо-востоку от села Горная Маевка, в 20 километрах к юго-востоку от столицы. Сила толчков составила 4,5 балла по шкале MSK-64 в эпицентре.

Интенсивность толчков составила в Бишкеке 4 балла.