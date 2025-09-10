13:54
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Происшествия

В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки

В Оше задержаны государственные служащие, подозреваемые в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, с письменным заявлением в милицию обратился житель южной столицы И.А., 1966 года рождения, о принятии мер в отношении госслужащих, получивших взятку.

В конце ноября 2024 года начальник муниципального территориального управления «Жибек-Жолу» М.М. и специалист по земельным вопросам З.М., зная об отсутствии документов на торговый объект заявителя, потребовали денежные средства за их оформление и за то, чтобы не сносить магазин. Они получили 17 тысяч сомов.

По факту УВД Оша возбудило уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в микрорайоне «Жибек-Жолу» Оша при возврате ранее полученных денег задержаны начальник МТУ «Жибек-Жолу» М.М., 1983 года рождения, председатель квартального комитета того же управления С.Б., 1961 года рождения, выступивший посредником, а также гражданин З.М., 1995 года рождения.

В отношении задержанных на основании постановления суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342944/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
Две жительницы Кара-Суу задержаны за подделку документов и оформление кредитов
Глава МИД Казахстана прокомментировал слухи о своем задержании
В Бишкеке женщина обвинила бывшего мужа в угрозах. Дело расследует милиция
В Бишкеке мужчина задержан по подозрению в изнасиловании собственной дочери
В Бишкеке 13-летняя девочка совершила суицид
В Бишкеке задержаны пластический хирург и косметологи-контрабандисты
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
В Бишкеке пранк с надписями на машине вызвал скандал
В Оше наркоборец задержан при получении взятки
В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
13:28
В Иссык-Кульской области стали продавать обычные пакеты под видом биоразлагаемых В Иссык-Кульской области стали продавать обычные пакеты...
13:22
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев
13:08
Сельхозперепись не проводится для увеличения налоговой базы — Нацстатком
13:03
В ходе переписи в КР уточнят фактическое состояние сельхозземель
13:00
В Бишкеке немного похолодает. Прогноз погоды на 11-14 сентября