В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки

В Оше задержаны государственные служащие, подозреваемые в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По ее данным, с письменным заявлением в милицию обратился житель южной столицы И.А., 1966 года рождения, о принятии мер в отношении госслужащих, получивших взятку.
В конце ноября 2024 года начальник муниципального территориального управления «Жибек-Жолу» М.М. и специалист по земельным вопросам З.М., зная об отсутствии документов на торговый объект заявителя, потребовали денежные средства за их оформление и за то, чтобы не сносить магазин. Они получили 17 тысяч сомов.
По факту УВД Оша возбудило уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР.
В отношении задержанных на основании постановления суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются.