В городе Ош задержаны госслужащие, подозреваемые в получении взятки

В Оше задержаны государственные служащие, подозреваемые в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, с письменным заявлением в милицию обратился житель южной столицы И.А., 1966 года рождения, о принятии мер в отношении госслужащих, получивших взятку.

В конце ноября 2024 года начальник муниципального территориального управления «Жибек-Жолу» М.М. и специалист по земельным вопросам З.М., зная об отсутствии документов на торговый объект заявителя, потребовали денежные средства за их оформление и за то, чтобы не сносить магазин. Они получили 17 тысяч сомов.

По факту УВД Оша возбудило уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий в микрорайоне «Жибек-Жолу» Оша при возврате ранее полученных денег задержаны начальник МТУ «Жибек-Жолу» М.М., 1983 года рождения, председатель квартального комитета того же управления С.Б., 1961 года рождения, выступивший посредником, а также гражданин З.М., 1995 года рождения.

В отношении задержанных на основании постановления суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.