13:12
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

В Токмаке задержан водитель, сбивший ребенка

7 сентября около 23.30 в дежурную часть ГУВД Токмака поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц города. По информации ведомства, в результате аварии погиб маленький ребенок. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, которая провела первичную проверку.

ГУВД
Фото ГУВД. В Токмаке задержан водитель, сбивший ребенка

По данным следствия, около 23.30 по улице Ленина в Токмаке гражданин Ф.Т., 2002 года рождения, двигался на мотоцикле с востока на запад и сбил пешеходов. Ребенок получил смертельные травмы на месте происшествия. Его мать С.Ф., 2004 года рождения, с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию городской больницы.

По данному факту сегодня ГУВД возбудило уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР. В рамках расследования Ф.Т. помещен в следственный изолятор согласно статье 96 УПК КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия, по завершении которых будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342612/
просмотров: 574
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на трассе Оттук — Балыкчи: автомобиль въехал в табун лошадей
В Токмаке открылся новый Центр обслуживания населения
Трагедия в Токмаке: мотоциклист сбил семью, погиб младенец
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП
В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации
Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха
В Кыргызстане водители грузовиков оштрафованы почти на 98 миллионов сомов
В аварии напротив администрации президента в Бишкеке погиб мужчина
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
В&nbsp;Москве задержан член ОПГ Кольбаева по&nbsp;прозвищу Узун Улан В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
13:10
Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство иску...
12:55
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
12:53
Внимание! Временное отключение газа в части Бишкека
12:41
Соцфонд за два месяца заработал 4,5 миллиарда от инвестирования средств ГНПФ
12:38
Астана, Бишкек и Ташкент определили обязательства по обеспечению попусков воды