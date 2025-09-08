7 сентября около 23.30 в дежурную часть ГУВД Токмака поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на одной из улиц города. По информации ведомства, в результате аварии погиб маленький ребенок. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, которая провела первичную проверку.

Фото ГУВД. В Токмаке задержан водитель, сбивший ребенка

По данным следствия, около 23.30 по улице Ленина в Токмаке гражданин Ф.Т., 2002 года рождения, двигался на мотоцикле с востока на запад и сбил пешеходов. Ребенок получил смертельные травмы на месте происшествия. Его мать С.Ф., 2004 года рождения, с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию городской больницы.

По данному факту сегодня ГУВД возбудило уголовное дело по статье 312 «Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР. В рамках расследования Ф.Т. помещен в следственный изолятор согласно статье 96 УПК КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия, по завершении которых будет принято решение в соответствии с законодательством.