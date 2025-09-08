Накануне около 22.00 на трассе Оттук – Балыкчи произошла авария с участием автомобиля и табуна лошадей. Как сообщили очевидцы, транспортное средство на высокой скорости врезалось в животных.

В результате столкновения погибло шесть-семь лошадей, одна из которых оказалась в салоне авто.

В машине находились четыре человека — все они остались живы. Серьезных травм, по предварительной информации, нет. Свидетели отмечают, что автомобиль после столкновения был сильно поврежден.

Сотрудники ГУОБДД выехали на место происшествия для оформления и выяснения всех обстоятельств аварии.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на данном участке дороги, особенно в вечернее и ночное время.