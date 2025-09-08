11:38
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Происшествия

Авария на трассе Оттук — Балыкчи: автомобиль въехал в табун лошадей

Накануне около 22.00 на трассе Оттук – Балыкчи произошла авария с участием автомобиля и табуна лошадей. Как сообщили очевидцы, транспортное средство на высокой скорости врезалось в животных.

В результате столкновения погибло шесть-семь лошадей, одна из которых оказалась в салоне авто.

В машине находились четыре человека — все они остались живы. Серьезных травм, по предварительной информации, нет. Свидетели отмечают, что автомобиль после столкновения был сильно поврежден.

Сотрудники ГУОБДД выехали на место происшествия для оформления и выяснения всех обстоятельств аварии.

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на данном участке дороги, особенно в вечернее и ночное время.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342582/
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в Токмаке: мотоциклист сбил семью, погиб младенец
Президент Садыр Жапаров оценил обновленный автовокзал в Балыкчи
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
В Бишкеке задержан водитель, сбивший четырех пешеходов. Подробности
В Бишкеке кроссовер сбил четырех пешеходов. Один из них скончался на месте ДТП
Экс-мэр Балыкчи поздравил кыргызстанцев с Днем независимости из Алтая
В Бишкеке грузовик сбил 19-летнего парня. Он в реанимации
Житель Бишкека просит установить светофор на перекрестке Баха
Проводника поезда Бишкек — Балыкчи уволили за грубое обращение с иностранкой
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт
Популярные новости
ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он&nbsp;такой ГКНБ задержал члена ОПГ Кешу. Кто он такой
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Землетрясение произошло в&nbsp;Джалал-Абадской области Кыргызстана Землетрясение произошло в Джалал-Абадской области Кыргызстана
В&nbsp;Москве задержан член ОПГ Кольбаева по&nbsp;прозвищу Узун Улан В Москве задержан член ОПГ Кольбаева по прозвищу Узун Улан
Бизнес
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
8 сентября, понедельник
11:37
Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации профсоюзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде уулу переизбран главой Федерации про...
11:36
Бишкекчанин восстановил разметку на дороге, отмыв зебру от грязи своими руками
11:34
В Бишкеке иностранец пытался поджечь дверь в подъезде из-за паука
11:15
О своем возможном визите в Казахстан сообщил Дональд Трамп
11:09
Финал Кубка президента по кок-бору: «Ынтымак» обыграл «Достук» со счетом 5:4