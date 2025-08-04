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Происшествия

Прикрываясь связями в ГКНБ, мужчина вымогал $2,5 тысячи и iPhone у кыргызстанки

Пресечен очередной факт вымогательства в крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, гражданин Р.Б.И. путем угроз и шантажа завладел деньгами и имуществом гражданки К.Э.И., пообещав «уладить» вопрос, связанный с ранее возбужденным уголовным делом. При этом он утверждал, что имеет связи с отдельными сотрудниками ГКНБ.

Мужчина неоднократно вымогал у потерпевшей деньги — в общей сложности $2 тысячи 500, а также новый мобильный телефон iPhone 16 Pro Max.

С учетом собранных неопровержимых доказательств, Р.Б.И. задержан и водворен в СИЗО № 1.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению других возможных эпизодов противоправной деятельности, а также лиц, причастных к делу.

ГКНБ напоминает о недопустимости нарушения законодательства и призывает граждан, столкнувшихся с подобными случаями, обращаться по номеру: (0312) 62-05-85.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338496/
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