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Происшествия

Государству возвращены земельные участки в Таласской области

Административный суд Таласской области удовлетворил иск регионального управления службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, суд установил, что земельный участок площадью 3,9 гектара, расположенный в контуре № 124 на территории Бакай-Атинского айыльного аймака Бакай-Атинского района, незаконно распределили между 24 гражданами в виде долевых участков.

По решению суда все постановления, выданные в отношении данного участка, признали недействительными, а сам участок вернули в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338091/
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