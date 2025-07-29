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Происшествия

Изнасилованная девушка с инвалидностью пропала еще 10 июля

Правоохранители разыскивают 21-летнюю Бекишеву Жанайым Каныбековну, которая пропала без вести. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

пресс-службы УВД Октябрьского района столицы
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района столицы. Пропавшая 21-летнюю Бекишева Жанайым Каныбековна

24 июля в службу 102 поступило сообщение о том, что 10 июля 2025 года, девушка вышла из дома в 4-м микрорайоне и по сей день не вернулась домой. Факт зарегистрирован в Журнале учета информации и начаты поисковые работы.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, длинные черные волосы, глаза черные, худощавого телосложения. Была одета в футболку черного цвета, шорты черного цвета, кроссовки белого цвета.

Милиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Бекишевой Жанайым Каныбековны, сообщить по следующим номерам телефонов: 0312437168 и 102.

Речь идет о девушке с инвалидностью, мать которой заявила об ее изнасиловании со стороны шести иностранцев еще в апреле 2025 года. Женщина возмущалась тому, что правоохранители бездействуют. В свою очередь в УВД Первомайского района пояснили 24.kg, что заявление принято и назначены все необходимые экспертизы, на которые пострадавшая не являлась.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обратилась к МВД с призывом провести всестороннее и объективное расследование этого резонансного дела.

Сегодня, 29 июля в пресс-службе УВД Первомайского района рассказали, что мать пострадавшей отказалась от претензий к иностранцам в связи с возмещением морального и материального вреда, то есть она получила деньги от подозреваемых и написала встречное заявление, в то время, как ее дочь пропала еще 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337895/
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