15:20
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Теракт. В Иране в здании суда погибли пять человек, в том числе новорожденный

В Иране неизвестные открыли огонь в здании суда неподалеку от границы с Пакистаном. По данным Tasnim, погибли пятеро, в том числе женщина с новорожденным, еще 13 ранены, также убиты трое нападавших. Ответственность за атаку взяла группировка сепаратистов, сообщает Mehr.

Tasnim
Фото Tasnim

Уточняется, что несколько неизвестных ворвались в здание суда в Захедане (провинция Систан и Белуджистан) и открыли огонь. Они открыли стрельбу сразу, как вошли в здание сегодня утром. 

Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Жителей призвали избегать места происшествия.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), передают СМИ. В Иране она признана террористической и существует с 2012 года. Члены группировки придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории. Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном, «Джейш аль-Адль» неоднократно устраивала атаки в этом районе. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337605/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после войны Ирана с Израилем
Кыргызстан и Иран обсудили вопрос упрощения миграционных процедур
Иран сообщил о серьезном повреждении своих ядерных объектов
Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ
Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана
Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований
Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
Отказ Ирана от ядерной программы: какие стимулы предлагает Тегерану Белый дом
Теракт в «Крокус Сити Холле». Расследование уголовного дела завершено
За час до перемирия. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Популярные новости
Около тысячи студентов отчислили из&nbsp;вузов на&nbsp;Иссык-Куле после проверки ГКНБ Около тысячи студентов отчислили из вузов на Иссык-Куле после проверки ГКНБ
Решение о&nbsp;прекращении гражданства&nbsp;РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в&nbsp;Магадане Решение о прекращении гражданства РФ еще одному кыргызстанцу вынесено в Магадане
Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и&nbsp;Камбоджей Еще одна горячая точка. Боевые действия начались между Таиландом и Камбоджей
Штормовое предупреждение. В&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются сели Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
Бизнес
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
26 июля, суббота
15:19
Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств в Кыргызстан Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента сред...
15:04
Теракт. В Иране в здании суда погибли пять человек, в том числе новорожденный
14:40
В Кыргызстане пройдет пятый марш в память об Уркуне
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 26 июля. Как изменились цены за неделю
13:39
Кризис. «КАМАЗ» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю