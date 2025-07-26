Теракт. В Иране в здании суда погибли пять человек, в том числе новорожденный

В Иране неизвестные открыли огонь в здании суда неподалеку от границы с Пакистаном. По данным Tasnim, погибли пятеро, в том числе женщина с новорожденным, еще 13 ранены, также убиты трое нападавших. Ответственность за атаку взяла группировка сепаратистов, сообщает Mehr.

Фото Tasnim

Уточняется, что несколько неизвестных ворвались в здание суда в Захедане (провинция Систан и Белуджистан) и открыли огонь. Они открыли стрельбу сразу, как вошли в здание сегодня утром.

Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Жителей призвали избегать места происшествия.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), передают СМИ. В Иране она признана террористической и существует с 2012 года. Члены группировки придерживаются салафитского течения в суннитском исламе и ведут борьбу против действующего правительства Ирана, базируясь на пакистанской территории. Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном, «Джейш аль-Адль» неоднократно устраивала атаки в этом районе.