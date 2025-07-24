В Турции 10 человек погибли при тушении лесного пожара

Десять человек стали жертвами лесного пожара в районе Сейитгази (провинция Эскишехир) во время спасательных и противопожарных работ. Об этом сообщает Euronews.

По его данным, пятеро из погибших были сотрудниками местного лесного хозяйства, а остальные — добровольцы из Ассоциации поиска и спасения. Все они оказались в ловушке огня из-за резкой смены направления ветра. В результате происшествия также пострадали 14 человек.

Турция часто сталкивается с лесными пожарами в летние месяцы при повышении температуры. Особенно в Центральной Анатолии, а также в Эгейском и Средиземноморском регионах возгорания, вызванные засухой, ветром и высокими температурами, угрожают как природе, так и жизни людей.

Напомним, в начале июля более 50 тысяч человек были эвакуированы из Измира из-за лесных пожаров.