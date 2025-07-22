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Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали в Бишкеке

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемый в особо крупном мошенничестве

Подозреваемого в особо крупном мошенничестве задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Как отмечается, 8 июня 2025 года в УВД Свердловского района с заявлением обратилась гражданка Х.А. Она просила принять меры в отношении К.Ч., который на тот момент занимал должность генерального директора одной из строительных компаний.

По предварительным данным, К.Ч., действуя в сговоре с неким А.Р. (находится в розыске), под видом законного заключения договора долевого участия в строительстве и под предлогом продажи квартиры завладели денежными средствами заявительницы.

Общая сумма причиненного ущерба составила около 7,5 миллиона сомов.

Следственная служба УВД Свердловского района возбудили уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

Сотрудника уголовного розыска ГУВД города Бишкек задержали подозреваемого К.Ч., 1988 года рождения. Решением суда его заключили под стражу в СИЗО № 1 на два месяца.

ГУВД города Бишкек обращается ко всем, кто пострадал от противоправных действий вышеуказанного лица, незамедлительно сообщить об этом по номеру телефона 0773097185, по круглосуточному номеру «102» либо обратиться в районные управления милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337062/
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