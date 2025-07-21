Мошенники теперь обманывают кыргызстанцев от имени Генеральной прокуратуры

Генпрокуратура предостерегает граждан Кыргызстана от мошенников. По данным ведомства, в последние дни некоторые жители страны получают фейковые сообщения по электронной почте и через мессенджеры якобы от имени надзорного органа.
Кыргызстанцев вводят в заблуждение информацией о материалах исполнительного производства в «их организации». Мошенники настоятельно просят ознакомиться с содержанием письма.
Такие сообщения — фейк и мошенничество. Они не имеют никакого отношения к органам прокуратуры и направлены на введение граждан в заблуждение, подчеркивают в ГП КР.
Генеральная прокуратура напоминает:
- никогда не открывайте приложение и не переходите по ссылкам;
- через такие сообщения могут распространяться вредоносные программы;
- защитите свои персональные данные.
Официальная информация органов прокуратуры публикуется только через официальные сайты и по государственным и межведомственным каналам связи.
Если вы получили подобное сообщение, то не распространяйте его и немедленно сообщите в правоохранительные органы.