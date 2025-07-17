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Происшествия

В Оше водитель ударил патрульного, который проверял его документы

В Оше водитель ударил патрульного. Об этом сообщает пресс-служба Областного управления внутренних дел.

По ее данным, 9 июля поступила информация о том, что на 97-м километре автодороги Сары-Таш — Кара-Мык водитель М.Ж., 2004 года рождения, не подчиняется законным требованиям младшего инспектора патрульно-постовой службы Ж.Ж.

«Факт зарегистрирован, и начата доследственная проверка. Во время проверки документов водитель ударил младшего инспектора ППС Ж.Ж. Последнему назначено соответствующее медицинское освидетельствование. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении представителя власти» УК КР. Водитель задержан и помещен в ИВС. 12 июля 2025 года мера пресечения для подозреваемого изменена Алайским районным судом на домашний арест. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336617/
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