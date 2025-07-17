Незавершенная школа. КГНБ задержал чиновника и гендиректора стройкомпании

ГКНБ КР в рамках уголовного дела задержал бывшего директора управления капитального строительства по Иссык-Кульской области У.С. и генерального директора строительной фирмы Х.А.

Установлено, что УКС по Иссык-Кульской области в 2016 году объявило тендер на строительство школы вместе со спортзалом на 150 ученических мест в селе Советском Ак-Суйского района проектной стоимостью 59 миллионов сомов.

По итогам конкурса победителем признана строительная компания «Д.Л.», которая, согласно условиям договора, обязалась завершить строительные работы к ноябрю 2023 года. В указанных целях строительная фирма получила 48 миллионов сомов (было освоено 35,2 миллиона сомов) и по настоящее время не завершила строительные работы.

В свою очередь, У.С., злоупотребляя своим должностным положением, в сговоре с директором подрядной организации Х.А., незаконно перечислил оставшуюся сумму в размере более 12,8 миллиона сомов в пользу подрядной организации.

В настоящее время вышеуказанные лица водворены в СИЗО.