Количество ДТП снизилось в Иссык-Кульской области Кыргызстана

На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Иссык-Кульской области заявили, что за шесть месяцев 2025 года процент зарегистрированных ДТП снизился на 11,9 процента. Число пострадавших сократилось с 305 до 271, погибших — с 37 до 34. Об этом сообщила пресс-служба представительства президента в регионе.

По ее данным, из 7 тысяч 502 километров дорог в области выявлено 52 самых опасных участка. Кроме того, из 5 тысяч 734 необходимых дорожных знаков еще не установили 1 тысячу 512.