Из Кыргызско-Российского Славянского университета отчислены 12 студентов

Государственным комитетом национальной безопасности КР выявлено незаконное зачисление студентов на бюджетное обучение в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н.Ельцина.

В частности, во время приемной кампании на 2024-2025 учебный год отдельные студенты были зачислены без наличия сертификата, с низкими пороговыми баллами ОРТ.

При этом, согласно требованиям Закона КР «Об образовании» от 11 августа 2023 года Nº179 и Порядка приема в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденного постановлением кабинета министров от 30 июня 2022 года Nº355, прием в образовательные организации высшего профессионального образования в обязательном порядке осуществляется на конкурсной основе по результатам Общереспубликанского тестирования.

По результатам проверки, согласно заключению межведомственной комиссии, с бюджетной формы обучения Кыргызско-Российского Славянского университета отчислены 12 студентов.

В настоящее время в тесном взаимодействии с администрацией вуза устанавливаются должностные и иные лица, имеющие причастность к указанной противоправной деятельности.