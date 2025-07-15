В Сокулукском районе раскрыли коррупционную схему с землями сельхозназначения

Сотрудниками ГУВД Чуйской области совместно с УГКНБ по Чуйской области в Сокулукском районе выявлены коррупционные схемы, в которую были вовлечены крупные владельцы земель сельско-хозяйственного назначения и должностные лица государственных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, установлено, что крупные владельцы земель сельскохозяйственного назначения, в целях извлечения выгоды в особо крупных размерах, при непосредственном содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления, в период с 2012 года по настоящее время, осуществили незаконные действия по переводу земель сельхозназначения общей площадью более 200 гектаров в земли под индивидуальное строительство и последующей реализации гражданам.

Вместе с этим установлено, что крупные землевладельцы реализовали одни и те же участки нескольким гражданам, которые остались без переданных денег и остро необходимых земельных участков для индивидуально-жилищного строительства. По данному факту Следственной службой ГУВД Чуйской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей 336 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

В рамках данного уголовного дела были проведены санкционированные судом обыски, в ходе которых изъяты многочисленные документы: а именно доверенности, незаконно выданные государственные акты на земельные участки, незаконные схемы контуров земель сельхозназначения, технические паспорта, договоры купли-продажи, заявления граждан, списки, топографические съемки, а также денежные средства как в национальной и иностранной валюте, банковские карты и другие необходимые доказательства.

По подозрению в причастности к выше указанному факту задержаны и водворены в изолятор временного содержания граждане: К.К., Ж.Н., Т.Т., О.А., К.А.

По уголовному делу проводится всестороннее и объективное расследование, проверяется причастность других лиц к совершению преступных действий.