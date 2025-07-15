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Происшествия

Рейд «Арсенал». Изъято 12 единиц оружия, штраф составил 288 тысяч сомов

На территории Чуйской области с 10 по 14 июля проводилось комплексное профилактическое мероприятие под названием «Арсенал», направленное на выявление незаконного хранения огнестрельного оружия и предупреждение преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным,  в рейде приняли участие более 400 сотрудников органов внутренних дел Чуйской области — из службы общественной безопасности и оперативные службы милиции. В ходе мероприятия были проверены частные охранные агентства, владельцы газового и травматического оружия, а также любители охоты. Всего проверено более 1 тысячи 900 владельцев оружия. В частности, проверке подверглись 75 владельцев наградного оружия, 1 тысяча 268 охотников и 577 владельцев газового и травматического оружия.

В рамках рейда составлено 67 протоколов о правонарушениях, изъято 12 единиц огнестрельного оружия, не имеющих соответствующих документов, и наложены штрафы на сумму 288 тысяч сомов. Также в ходе мероприятия граждане добровольно сдали 24 единицы оружия.

ГУВД Чуйской области напоминает, что за незаконную покупку, продажу, хранение, транспортировку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336224/
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