12:37
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Земли на сумму более 44 миллионов сомов вернули в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области в государственную собственность вернули земельные участки общей стоимостью 44 миллиона 806 тысяч сомов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура КР. 

По ее данным, сотрудники прокуратуры проверили соблюдение земельного законодательства и выявили факты незаконного отчуждения сельхозземель.

В частности участок площадью 4,5 гектара на берегу озера Иссык-Куль в Тюпском районе передали в частную собственность с нарушением закона. Аналогичные факты выявили в Джети-Огузском районе, где 23 гектара земли на территории айыл окмоту Жаргылчак, Кызыл-Суу и Оргочор незаконно распределили между частными лицами.

В результате принятых прокурорских мер все участки вернули в госсобственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/336123/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана
Подделали документы. ГКНБ сообщил о задержании членов «земельной мафии» в Узгене
Государство окончательно восстановило права на компанию «ЭлКат»
Нарушения при ремонте и приватизации соцобъектов выявили в Нарынской области
ГКНБ вернул в муниципальную собственность сауну в Ноокатском районе
Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене
Государству вернули здание Гидрометеорологической службы при МЧС КР
Участок стоимостью более 500 миллионов сомов вернули в госсобственность
В госсобственность Чуйской области вернули промышленный участок
Гостиницу «Ак-Сай» незаконно приватизировали, ущерб — 170 миллионов сомов
Популярные новости
Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены Проливные дожди затопили новый муниципальный рынок Оша. Торговцы возмущены
В&nbsp;Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за&nbsp;террористические призывы В Калининграде арестовали 22-летнего кыргызстанца за террористические призывы
В&nbsp;городе&nbsp;Ош двух девочек столкнули в&nbsp;реку. Подозреваемый дал взятку милиции В городе Ош двух девочек столкнули в реку. Подозреваемый дал взятку милиции
В&nbsp;Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на&nbsp;Боконбаева В Бишкеке горит здание музыкальной школы-интерната на Боконбаева
Бизнес
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Принимай оплату с&nbsp;&laquo;Оптима&raquo;&nbsp;&mdash; ноль процентов комиссий по&nbsp;картам и&nbsp;QR Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин «Элдик Банк» — партнер дата-арт выставки, посвященной правам женщин
O!Bank ближе&nbsp;&mdash; банковские услуги доступны в&nbsp;O!Store по&nbsp;всей стране O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране
14 июля, понедельник
12:34
Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, объявила о приостановке карьеры Сардана Трофимова, выступающая за Кыргызстан, объявила...
12:29
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
12:19
Более 25 тысяч человек обучаются в профлицеях Кыргызстана
12:17
Как изменилась зарплата младшего персонала в организациях здравоохранения
12:11
Земли на сумму более 44 миллионов сомов вернули в Иссык-Кульской области