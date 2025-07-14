Земли на сумму более 44 миллионов сомов вернули в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области в государственную собственность вернули земельные участки общей стоимостью 44 миллиона 806 тысяч сомов. Об этом сообщила Генеральная прокуратура КР.

По ее данным, сотрудники прокуратуры проверили соблюдение земельного законодательства и выявили факты незаконного отчуждения сельхозземель.

В частности участок площадью 4,5 гектара на берегу озера Иссык-Куль в Тюпском районе передали в частную собственность с нарушением закона. Аналогичные факты выявили в Джети-Огузском районе, где 23 гектара земли на территории айыл окмоту Жаргылчак, Кызыл-Суу и Оргочор незаконно распределили между частными лицами.

В результате принятых прокурорских мер все участки вернули в госсобственность.