Сегодня в Казахстане произошло землетрясение, которое ощущалось в Таласской области Кыргызстана. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки зафиксированы в 15.29. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, в 67 километрах к северо-востоку от города Талас.

В Таласской области интенсивность подземных толчков составила около 3,5 балла.

Согласно данным European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), его магнитуда в эпицентре составила 4,7.

Многие жители Бишкека также почувствовали толчки.