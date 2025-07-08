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Происшествия

Очаг сегодняшнего землетрясения располагался в Казахстане — Институт сейсмологии

Сегодня в Казахстане произошло землетрясение, которое ощущалось в Таласской области Кыргызстана. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки зафиксированы в 15.29. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, в 67 километрах к северо-востоку от города Талас.

В Таласской области интенсивность подземных толчков составила около 3,5 балла.

Согласно данным European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC), его магнитуда в эпицентре составила 4,7.

Многие жители Бишкека также почувствовали толчки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335580/
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