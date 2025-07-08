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Происшествия

Вымогал деньги и пытался дать взятку. В Бишкеке задержали блогера

В Бишкеке сотрудники Службы внутренних расследований задержали блогера за вымогательство 100 тысяч сомов у предпринимателя и попытку дать взятку милиционеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 22 июня в следственную службу обратился гражданин Б.А. с заявлением в отношении блогера А.

Отмечается, что, проверив одну из сетей быстрого питания, блогер выявил многочисленные нарушения санитарных норм и пригрозил обнародовать эту информацию, потребовав взамен 100 тысяч сомов за ее неразглашение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335526/
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