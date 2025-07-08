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Происшествия

На улице Курманджан Датки упал железный ограничитель: движение затруднено

Очевидцы сообщили, что сегодня днем на пересечении улиц Курманджан Датки и Линейной в Бишкеке обрушился металлический ограничитель высоты. Конструкция перегородила проезжую часть, из-за чего на месте образовался затор.

«Металлический каркас просто сложился и рухнул на дорогу. Машины остановились, объехать невозможно», — рассказал 24.kg один из очевидцев.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. На улице Курманджан Датки упал железный ограничитель: движение затруднено

На место прибыли сотрудники ГУОБДД. Движение в районе инцидента временно ограничено, автомобили стоят в пробке. Причины падения ограничителя выясняются. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335516/
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