10:04
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке задержаны танцор Жан Воинов и его жена по делу о драке в Sheraton

По факту избиения блогера и двух ее подруг в отеле Sheraton в ночь на 30 июня задержаны танцор Жан Воинов и его супруга Зарина Алмасова. Об этом сообщают правоохранительные органы и СМИ.

Согласно сообщению пресс-службы УВД Первомайского района, инцидент произошел 30 июня около 01.00. Потерпевшие — блогер Алина Жакыпова (известная как Begemot Kyz) и две ее подруги — подали заявление в милицию. По их словам, в драке возле бассейна участвовали восемь человек, среди которых были Жан и Зарина. Жан Воинов якобы угрожал ножом.

Первым задержанным стал А.Р. (1994 года рождения) — мужчина, который швырял девушек в бассейн. Его поместили в СИЗО‑1 сроком на месяц за хулиганство и грабеж.

4 июля стало известно, что допросу и задержанию подверглись и непосредственные участники конфликта — танцор Жан Воинов и его жена Зарина Алмасова. По информации из Instagram-канала адвоката Шердора Абдыкапарова, Жан Воинов задержан. Позже подтвердили задержание и в УВД.

Дело квалифицировано по статьям УК КР:

  • 280 (хулиганство);
  • 206 (грабеж).

Следствие продолжает устанавливать всех участников конфликта и их роль.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335142/
просмотров: 1366
Версия для печати
Материалы по теме
Sheraton засыпали гневными отзывами в 2GIS после избиения девушек
Скандальная драка в отеле. В списке подозреваемых известный танцор Жан Воинов
Кидали камни и избили толпой парня в Бишкеке. Задержано еще трое
Бишкекчанина ударили камнем во время конфликта возле железнодорожного вокзала
Кидали камни и избили толпой парня. В Бишкеке задержаны двое
Насилие над детьми. Спикер призвал депутатов не оценивать однобоко работу МВД
Правозащитники взяли на контроль дело об изнасиловании первоклассника
В Бишкеке на велодорожке произошла драка между велосипедистами и самокатчиком
В стране не стало больше насилия, просто об этом стали говорить — Эдиль Байсалов
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Популярные новости
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на&nbsp;зебре в&nbsp;Бишкеке. Она была на&nbsp;велосипеде Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины Теракт в «Крокус Сити Холле». Обвиняемые назвали заказчиком спецслужбы Украины
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева Спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека Байгазиева
Бизнес
BakAi &amp;&nbsp;&laquo;Шоро&raquo; запускают летнюю акцию с&nbsp;призами BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами
Подготовка к&nbsp;школе без стресса: записать ребенка в&nbsp;первый класс можно онлайн Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
4 июля, пятница
09:56
В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минераль...
09:45
Кабмин назначил «Кыргыз мунай» главным поставщиком топлива для госкомпаний
09:44
Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
09:42
Кабмин уточнил условия работы с инвесторами по добыче угля для обеспечения ТЭЦ
09:35
Кыргызстан присоединился к международному договору по перевозке опасных грузов