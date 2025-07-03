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Нарушения при ремонте и приватизации соцобъектов выявили в Нарынской области

Прокуратура Нарынской области обнаружила серьезные нарушения, касающиеся социальных объектов в Жумгальском и Кочкорском районах. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в Жумгальском районе выявили недобросовестное выполнение капитального ремонта детского сада.

В ноябре 2023 года между Чаекским айыл окмоту и ОсОО «К.Н.» заключили соглашение о ремонте. Несмотря на то что работы выполнили некачественно и не в полном объеме, должностные лица сельской управы подписали акт приемки.

Это привело к ущербу государству в размере более 1,3 миллиона сомов. По факту возбудили уголовное дело, ведется следствие.

В Кочкорском районе прокуратура установила, что одна из комнат детского сада и земельный участок площадью 1 тысяча 254 квадратных метра, расположенные на территории айыльного аймака Кара-Кунгей, незаконно перешли в частную собственность.

В итоге объекты общей стоимостью 3,2 миллиона сомов вернули в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335083/
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