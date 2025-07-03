В ДТП погиб нападающий английского «Ливерпуля» Диогу Жота

Футболист сборной Португалии и английского футбольного клуба «Ливерпуль» Диогу Жота погиб в ДТП. Об этом сообщила спортивная газета Marca.

Уточняется, что происшествие произошло недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа в Испании.

Футболист родился 4 декабря 1996 года в городе Порту. В 2016-м подписал контракт с мадридским «Атлетико». В 2017 году перешел в клуб «Вулверхэмптон» английской премьер-лиги (АПЛ). С 2020 года выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл чемпионат, стал обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. В январе 2024-го Диего Жота признали игроком месяца АПЛ.

Диогу Жота погиб в возрасте 28 лет вместе с родным братом. У него остались жена и трое детей.