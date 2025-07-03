В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение

В Ошской области Кыргызстана сегодня произошло землетрясение. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 3 июля в 11.17. Очаг землетрясения располагался на территории КР, в 2 километрах к юго-востоку от села Шоро-Башат, 3 километрах к юго-западу от села Жыланды, 4 километрах к западу от села Красный Маяк, 4 километрах к северо-западу от Узгена.

Интенсивность толчков составила: в селах Шоро-Башат, Жыланды, Красный Маяк, а также в Узгене — около 2,5 балла.