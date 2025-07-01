Серию мошенничеств с поддельными онлайн-чеками раскрыли в Иссык-Кульской области

Сотрудники милиции в Иссык-Кульском районе раскрыли серию мошенничеств, связанных с использованием поддельных онлайн-чеков. Задержаны трое молодых людей, причастных к семи аналогичным преступлениям в Чолпон-Ате и Бишкеке, сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, преступление выявили после того, как 21 июня 2025 года в ОВД Иссык-Кульского района обратился житель Чолпон-Аты 47-летний И.М. Он сообщил, что трое неизвестных приобрели товар в его магазине на 18,5 тысячи сомов, предоставив поддельный онлайн-чек, и скрылись.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В итоге милиция задержала троих подозреваемых — уроженцев Бишкека и Балыкчи.







Иссык-Кульский районный суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц. Следствие продолжается.