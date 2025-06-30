Представлялся другом сына главы ГКНБ и выманил дорогое авто и $50 тысяч

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

Гражданин С.А.Б. представлялся близким другом сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и под этим предлогом обещал содействие в организации встречи с руководством спецслужб, а также в решении коммерческих вопросов, в частности, при покупке торговых точек в индустриальном парке Silk Way.

Таким образом, С.А.Б. взял $50 тысяч и автомобиль стоимостью $20 тысяч. 25 июня подозреваемый задержан и водворен в СИЗО-1. Следствие продолжается.