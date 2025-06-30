Двое заключенных по телефону обманывали людей от имени госорганов

Выявлены заключенные, которые занимались телефонным мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В начале июня в милицию Балыкчи обратились трое местных жителей с жалобами на мошенничество. По их словам, неизвестные звонили им, представляясь сотрудниками госорганов, и под предлогом различных выгодных предложений убеждали перевести деньги на электронные кошельки.

«Аналогичные случаи зафиксированы также в Таласе и Чуйской области. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 187 тысяч 400 сомов. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР. Установлены подозреваемые, которыми оказались 26-летний С.О. и 31-летний М.Т., которые отбывают срок в тюрьме», — говорится в сообщении.

В милиции добавили, что на допросе они признали вину и сообщили, что, находясь в колонии, обманули пятерых человек. Следствие продолжается.