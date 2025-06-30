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Происшествия

Участок стоимостью более 20 миллионов сомов возвращен государству на Иссык-Куле

Прокуратура Ак-Суйского района Иссык-Кульской области выявила факт незаконного отчуждения земли в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры. Участок сельхозназначения возвращен государству

По данным надзорного органа, в ходе проверки было установлено, что земельный участок площадью 29,4 гектара в селе Нововознесеновка был с нарушениями передан в частную собственность крестьянскому хозяйству «А». Участок имел статус сельскохозяйственного назначения.

В результате прокурорского реагирования земельный участок стоимостью 20 миллионов 801 тысяча сомов возвращен в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334643/
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