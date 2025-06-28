В Японии казнили «убийцу из Twitter». Адвокаты настаивали на том, что он просто «помогал» тем, кто хотел умереть. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, накануне впервые с 2022 года в Японии привели в исполнение смертный приговор. Казнен Такахиро Сираиси, который в 2017-м убил девять человек, в основном девушек от 15 до 26 лет.

Он заманивал их в свою квартиру неподалеку от Токио, а затем душил и расчленял. Адвокаты Сираиси добивались более мягкого приговора, настаивая на том, что осужденный выполнял желания своих жертв: он утверждал, что убивал тех, кто мечтал о суициде.

Об убийствах стало известно в октябре 2017 года, когда полиция нашла части тела в Заме, недалеко от Токио. Найти зацепки полиции помог брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в Twitter-аккаунт сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.