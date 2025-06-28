В Японии казнили «убийцу из Twitter». Адвокаты настаивали на том, что он просто «помогал» тем, кто хотел умереть. Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, накануне впервые с 2022 года в Японии привели в исполнение смертный приговор. Казнен Такахиро Сираиси, который в 2017-м убил девять человек, в основном девушек от 15 до 26 лет.
Он заманивал их в свою квартиру неподалеку от Токио, а затем душил и расчленял. Адвокаты Сираиси добивались более мягкого приговора, настаивая на том, что осужденный выполнял желания своих жертв: он утверждал, что убивал тех, кто мечтал о суициде.
Об убийствах стало известно в октябре 2017 года, когда полиция нашла части тела в Заме, недалеко от Токио. Найти зацепки полиции помог брат одной из пропавших девушек. Ему удалось зайти в Twitter-аккаунт сестры. В личных сообщениях он обнаружил переписку с неизвестным человеком, который предлагал девушке встретиться и выполнить ее желание.
Полиции удалось отследить путь 23-летней девушки по камерам наблюдения на улицах. Расследование привело их к неприметному двухэтажному дому. Позже в СМИ его окрестили «домом ужасов».
Дверь открыл мужчина, и полицейские сразу почувствовали неприятный запах. Они нашли девять расчлененных тел, спрятанных в холодильниках и ящиках с инструментами. Сверху убийца присыпал останки наполнителем для кошачьего туалета, чтобы меньше пахло.
Позже Такахиро Сираиси признался в убийстве девяти человек с суицидальными намерениями и рассказал, что познакомился с ними в Twitter. Он также заявил, что убивал жертв без их согласия. Это же подтвердила и экспертиза: на некоторых телах следы от веревки, накинутой сзади, что доказывает — жертвы сопротивлялись.
На оглашение приговора в декабре 2020-го пришли сотни человек.
Суицид много лет является одной из основных причин смерти молодых японцев. Проблема стоит настолько остро, что в 2005 году власти страны создали штаб по предупреждению самоубийств.
Как пишет Nippon.com, в 2024-м с собой покончили 20 тысяч 268 человек, 527 из них школьного возраста. Это самый высокий показатель с момента начала учета в 1980 году. Коэффициент самоубийств, то есть количество самоубийств на 100 тысяч человек, составил 16,3.
Убийства Такахиро Сираиси побудили Twitter изменить свои правила, добавив пункт о том, что пользователям запрещено «продвигать или поощрять самоубийство или самоповреждение».