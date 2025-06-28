Прорыв озера Такыр-Тор. Дорога между селами остается закрытой

В связи с прорывом озера Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области временно закрыта автомобильная дорога между селами Алмалуу и Горная Серафимовка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, организованы специальные посты. После прекращения течения воды и устранения опасности проведут очистку дороги.

На месте находится оперативная группа, в готовности семь единиц спецтехники.

Напомним, озеро Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области прорвало 27 июня. Глава кабмина Адылбек Касымалиев совершил облет зоны. По поручению министра ЧС Бообека Ажикеева эвакуированы жители сел Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В безопасные места выведено около 950 человек, включая людей с инвалидностью.