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Происшествия

Лжесотрудники ГКНБ и мэрии Кара-Балты избили охранника гостиницы

Правоохранители задержали двух мужчин, которые избили охранника гостиницы в Жайылском районе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

26 июня, примерно в 03.00 двое мужчин пришли в гостиницу в городе Кара-Балте, представились сотрудниками ГКНБ и местной мэрии. Они устроили скандал, пинали ворота гостиницы и избили охранника, после чего скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 27-летний А.Н. и 29-летний К.У., которых водворили в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы — следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334484/
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