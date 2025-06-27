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В Бишкеке задержали лжесотрудника ГКНБ, вымогавшего полмиллиона сомов

Государственный комитет национальной безопасности задержал гражданина А.М.М., который представлялся сотрудником ГКНБ, использовал поддельное удостоверение и совершал противоправные действия. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, в ГКНБ поступило заявление от гражданина Н.А.М. о том, что А.М.М. под разными предлогами вымогал у него 500 тысяч сомов.

Задержание А.М.М. произошло 23 июня 2025 года, когда он в очередной раз использовал поддельное удостоверение и выдавал себя за сотрудника ГКНБ. При личном обыске у него изъяли удостоверение с его фотографией в форме офицера ГКНБ.

А.М.М. водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека.

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334477/
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