В Бишкеке задержали лжесотрудника ГКНБ, вымогавшего полмиллиона сомов

Государственный комитет национальной безопасности задержал гражданина А.М.М., который представлялся сотрудником ГКНБ, использовал поддельное удостоверение и совершал противоправные действия. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.





Задержание А.М.М. произошло 23 июня 2025 года, когда он в очередной раз использовал поддельное удостоверение и выдавал себя за сотрудника ГКНБ. При личном обыске у него изъяли удостоверение с его фотографией в форме офицера ГКНБ.







Расследование уголовного дела продолжается.