Вымогал у таксистов деньги. В Караколе задержан «полукриминальный элемент»

В Караколе Иссык-Кульской области чекисты задержали мужчину, вымогавшего у таксистов деньги. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

«Сотрудники ГКНБ задержали «полукриминального элемента» за получение 656 тысяч сомов. Д.Н.М. вымогал деньги у таксистов, перевозящих людей по маршруту Каракол — Кызыл-Суу. Для придания законности своих действий он использовал хозяйствующий субъект — ОсОО «Н.Т.», через которое заключал фиктивные договоры по оказанию транспортных и посреднических услуг», — говорится в сообщении.

Задержанного водворили в СИЗО Каракола.

ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия недобросовестных лиц, в том числе «полукриминальных элементов», которые требуют деньги за незаконное решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями чекисты рекомендуют обратиться в правоохранительные органы.