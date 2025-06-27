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Происшествия

Вымогал у таксистов деньги. В Караколе задержан «полукриминальный элемент»

В Караколе Иссык-Кульской области чекисты задержали мужчину, вымогавшего у таксистов деньги. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

«Сотрудники ГКНБ задержали «полукриминального элемента» за получение 656 тысяч сомов. Д.Н.М. вымогал деньги у таксистов, перевозящих людей по маршруту Каракол — Кызыл-Суу. Для придания законности своих действий он использовал хозяйствующий субъект — ОсОО «Н.Т.», через которое заключал фиктивные договоры по оказанию транспортных и посреднических услуг», — говорится в сообщении.

Задержанного водворили в СИЗО Каракола.

ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия недобросовестных лиц, в том числе «полукриминальных элементов», которые требуют деньги за незаконное решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими и иными противоправными действиями чекисты рекомендуют обратиться в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334444/
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