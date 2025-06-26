Футбольного судью задержали прямо во время матча в Бразилии по делу о наркоторговле. Об этом сообщил портал Globoplay.

По его данным, в полиции штата Сан-Паулу в Гуаруже рассказали, что арбитра Эдерсона Карлоса да Силву удалось вычислить благодаря его активности в соцсетях.

Фото из интернета. Задержание футбольного судьи

Отмечается, что арест произошел в рамках расследования деятельности местной сети по продаже наркотиков, которая попала в поле зрения властей в ноябре 2024-го после задержания грузовика с 450 килограммами кокаина.

По данным полиции, да Силва подозревается в организации логистики сети, поставлявшей кокаин по всему штату Сан-Паулу.