14:27
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия

Государству возвращен участок, незаконно приватизированный в Нарыне 28 лет назад

Нарынский областной административный суд удовлетворил иск межрегионального управления Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно решению суда, пункт 1, абзац 2 приказа № 203 Кочкорской районной государственной администрации от 10 марта 1997 года признан недействительным, поскольку был издан с нарушением Земельного кодекса и Закона «О пастбищах». Незаконно предоставленный участок площадью 14 гектаров, ранее переданный крестьянскому хозяйству «Кубат», возвращен в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333920/
просмотров: 167
Версия для печати
Популярные новости
Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в&nbsp;церкви в&nbsp;Сирии Двадцать человек погибли при взрыве, осуществленном смертником в церкви в Сирии
ГКНБ выявил коррупционную схему в&nbsp;Национальной академии наук ГКНБ выявил коррупционную схему в Национальной академии наук
Эскалация на&nbsp;Ближнем Востоке: в&nbsp;войну намерены включиться другие страны Эскалация на Ближнем Востоке: в войну намерены включиться другие страны
ГКНБ задержал подозреваемых в&nbsp;контрабанде крупных партий сигарет ГКНБ задержал подозреваемых в контрабанде крупных партий сигарет
Бизнес
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
24 июня, вторник
14:25
Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова осложняет жизнь бишкекчан Закрытие выездов на проспект Чингиза Айтматова осложняе...
14:23
Спецслужбы задержали мэра Токмака Максата Нусувалиева и еще двоих
14:10
Органы МСУ могут наделить правом эвакуации неправильно припаркованные автомашины
14:07
Государству возвращен участок, незаконно приватизированный в Нарыне 28 лет назад
13:39
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке