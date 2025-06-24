Государству возвращен участок, незаконно приватизированный в Нарыне 28 лет назад

Нарынский областной административный суд удовлетворил иск межрегионального управления Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



Согласно решению суда, пункт 1, абзац 2 приказа № 203 Кочкорской районной государственной администрации от 10 марта 1997 года признан недействительным, поскольку был издан с нарушением Земельного кодекса и Закона «О пастбищах». Незаконно предоставленный участок площадью 14 гектаров, ранее переданный крестьянскому хозяйству «Кубат», возвращен в государственную собственность.