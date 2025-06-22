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Происшествия

На трассе Алматы — Бишкек в крупной автоаварии погибли пять человек

На трассе Алматы — Бишкек в крупной автоаварии погибли пять человек, сообщили в департаменте полиции Алматинской области. ДТП произошло 21 июня около 13.00 на 135-м километре автодороги.

  

«По предварительным данным, 42-летний водитель автомашины Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Toyota Highlander, а затем — с прицепом грузового автомобиля DAF. В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек — четверо пассажиров Mitsubishi Pajero и один пассажир Toyota Highlander. Остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333664/
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