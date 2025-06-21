В Кара-Суйском районе мужчина ранил жену и тещу ножом. Последняя умерла

Милиция расследует факт убийства в Кара-Суйском районе. Об этом сообщает УВД Ошской области.

По его данным, 20 июня в милицию поступило сообщение об убийстве.

Фото УВД Оша

«Следственная группа прибыла на место преступления в айыльный аймак Мады. Выяснилось, что мужчина напал на жену и тещу с ножом. Супруга доставлена в больницу, а ее мать от полученных ран умерла на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый К.А., 1991 года рождения, задержан и доставлен в ИВС. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.