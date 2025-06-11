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Гранатометы «Муха» и боеприпасы. В селе Самаркандек нашли схрон оружия

Выявлен схрон боеприпасов и огнестрельного оружия в селе Самаркандек Баткенской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, схрон нашли в заброшенной угольной шахте.

«Обнаружены боеприпасы: боевые патроны калибра 5,45; 7,62-39; 7,62-52 и 7,62-54 миллиметра порядка 20 тысяч штук, а также 3 единицы гранатомета «Муха» системы РПГ-18. Возможно, боеприпасы и огнестрельные оружия в перспективе могли быть использованы в преступных целях криминальными и иными деструктивными элементами, возможно заинтересованными в эскалации общественно-политической обстановки на приграничных участках госграницы Баткенской области», — говорится в сообщении.

ГКНБ проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к схрону боеприпасов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332369/
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