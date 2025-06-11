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Невестка с любовником убила свекра в Кара-Суу. Верховный суд вынес решение

Верховный суд приговорил к 15 годам лишения свободы женщину и ее любовника, которые убили свекра в Кара-Суйском районе Ошской области. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Жогорку Кенеша Медер Алиев.

По словам нардепа, он встретился с потерпевшим (сыном убитого мужчины) возле бывшего здания Дома правительства.

«Глаза у него бегали, задыхался, как будто не хватало воздуха. В руках держал бумаги, говорит — только что вышел из Верховного суда. Говорит, что его жену и ее любовника приговорили к 15 годам тюрьмы. Оказывается, этого парня зовут Эмиль, он из села Отуз-Адыр Кара-Суйского района Ошской области. Когда он работал в России, 31 августа прошлого года его жена и любовника свекр поймал с поличным. Чтобы он не стал свидетелем и не рассказал об этом людям, они убили его», — написал Медер Алиев.

Он отметил, что у мужчины трое детей и он недоволен вердиктом Верховного суда.

«Он говорит, ладно, что жена его обманула, но хотя бы отца не убивали бы. Очень зол, глаза горят, что суд не дал «пожизненное». Говорит, что это так не оставит. Говорит, что обратится в международный суд», — подчеркнул депутат.

В пресс-службе Верховного суда пока не прокомментировали решение по этому делу.

Напомним, 1 сентября 2024-го в милицию обратилась 27-летняя женщина и рассказала, что случайно убила свекра. Она несколько раз ударила его острым предметом в спину. Мужчина проживал с ней в одном доме. В результате следственных мероприятий стали известны новые обстоятельства дела, по подозрению в убийстве также задержали 27-летнего мужчину.

По данным источников, муж подозреваемой находился в России. Свекр застал невестку на измене, и это привело к конфликту со смертельным исходом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/332320/
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